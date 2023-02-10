سعيد عبده: 50% من الناشرين غادروا المنظومة بسبب ارتفاع أسعار مدخلات الصناعة

قال الناشر سعيد عبده، رئيس إتحاد الناشرين المصريين، إن صناعة النشر مهددة؛ لمواجهتها الكثير من التحديات في الآونة الأخيرة .

وأضاف خلال برنامج "مصر جديدة"، عبر قناة "ETC”، أن هناك أزمة في مدخلات الصناعة نظرًا لتأثرها بعدة عوامل منذ وقت كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية؛ ما سبب أزمة في إنتاج الورق، وتعطيل استيراده.

وأوضح أن 50% من الناشرين غادروا المنظومة؛ بسبب ارتفاع أسعار مدخلات الصناعة.

وتابع: "مازلنا نعاني من عدم اعتراف وزارة الصناعة بصناعة النشر وعقب اعتماد الرئيس بدفع تعويضات للصناعات المتضررة بقيمة ب 100 مليار جنيه عقب فترة كورونا لم يتم تعويضنا بأي شيء".

وأكد أن نجاح معرض الكتاب أفضل رد على المشككين للصناعة، قائلًا: "نجاح معرض الكتاب أفضل على يقال بشأن أن لايوجد قراءة في مصر.. وعدد الزائرين بمعرض الكتاب الفترة الماضية كان يصل إلي أكثر من نصف مليون زائر ".

وأكد أن المكتبات العامة تساهم في بناء الإنسان ولابد من الاهتمام بها وتطوريها من جانب الحكومة.