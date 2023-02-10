أشاد الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، بدراسة مجلس الشيوخ حول العنف الأسري.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد أن أسباب العنف الأسري وفقا للدراسة يرجع لتدني الأخلاق، وانخفاض الدخل، والموروثات الثقافية التي تسببت في الظاهرة، مشيرا إلى أن البرلمان سيقر عدة تشريعات لتجريم كافة أشكال العنف الأسري، مع تشديد العقوبة على مرتكبيها.

وأضاف «العنف الأسري قد يكون جسديا أو ماليا أو معنويا، أو التمييز أو سلب الحقوق، أو من خلال الإهمال»، مقترحا تشديد العقوبة على ختان الإناث، والحرمان من التعليم، وعدم الإنفاق، والتمييز.

وواصل عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية «بعض التقاليد تحتاج إلى تدخل تشريعي، ومن بينها الثقافة المتواجدة لدى البعض بحرمان الفتيات من الميراث».

وأكد أهمية الوعي والثقافة إلى جانب التشريع لمواجهة أشكال العنف الأسري، متابعا «يجب أن يتغير مفهومنا عن المرأة، وندرك أنها متساوية مع الرجل، الثقافة والتربية أهم من العقوبة».

