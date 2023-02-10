المحكمة الأوروبية العليا توبخ سلوفاكيا بسبب إخفاقها في تحسين جودة الهواء

قالت محكمة العدل الأوروبية، إن سلوفاكيا انتهكت بشكل متواصل قواعد التلوث الخاصة بالاتحاد الأوروبي من خلال عدم اتخاذ تدابير لتحسين جودة الهواء في الوقت المناسب وبطريقة فعالة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء الخميس.

وقالت المحكمة في حكم ملزم الخميس، إن سلوفاكيا لم تف بالتزاماتها وسمحت بتلوث الجسيمات الدقيقة ليتجاوز مستويات الاتحاد الأوروبي الآمنة بطريقة :" منهجية ومستمرة"، بين عامي 2005 و2019.

وأمرت المحكمة الحكومة السلوفاكية بدفع تكاليف، دون أن تحدد ما قيمتها.

ورفعت المفوضية الأوروبية دعوى قضائية ضد سلوفاكيا في عام 2021 بسبب جودة هوائها، قائلة في ذلك الوقت إن مقاييس جودة الهواء "لم يثبت أنها فعالة ولا يتم تطبيقها في الوقت المناسب للحد من التلوث داخل الحدود المتفق عليها".

ووفقا للمفوضية فإن تلوث الهواء يظل يمثل المشكلة الصحة البيئية رقم واحد في الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن تقديرات وكالة البيئة الأوروبية تشير إلى أن الوفيات المبكرة لنحو 400 ألف شخص كل عام يمكن أن تعزى إلى تلوث الهواء.