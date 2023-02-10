قطر وأمريكا تبحثان مستجدات محادثات الاتفاق النووي

اجتمع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري اليوم الخيمس مع روبرت مالي، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، وذلك بالعاصمة الأمريكية واشنطن دي سي التي يزورها حالياً.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أنه جرى خلال الاجتماع، مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات محادثات الاتفاق النووي، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد صرح خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القطري في طهران في نهاية الشهر الماضي بأن بلاده تلقت عبر دولة قطر رسائل من دول مشاركة في مفاوضات الملف النووي .

غير أن أمير عبد اللهيان لم يعط أي تفاصيل عن مضمون الرسائل، لكنه رحب بالجهود التي تبذلها الدوحة لإحياء المفاوضات النووية المتوقفة منذ أشهر.

وأضاف الوزير الإيراني "تحاول قطر إعادة جميع الأطراف في الاتفاق النووي إلى التزاماتها".

كانت إيران والقوى الكبرى قد بدأت محادثات في العاصمة النمساوية فيينا في نيسان/أبريل 2021 في فيينا بهدف إحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني المبرم عام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018.

غير أن المحادثات توقفت في شهر آذار/مارس الماضي، بعدما عجز المفاوضون عن التوصل إلى الاتفاق بشأن عدد من القضايا.

وعقب ذلك استضافت قطر قد استضافت في شهر حزيران /يونيو العام الماضي مفاوضات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وايران لإحياء الاتفاق النووي