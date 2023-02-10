ضبط محاولة تهريب عدد من العملات المعدنية الأثرية بمطار الغردقة

تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولي، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمطار الغردقة من ضبط محاولة تهريب عدد من من العملات المعدنية الأثرية بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣، والقرار الجمهوري رقم ١١٤ لسنة ١٩٧٣، وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

فبناء على إخبارية سرية مقدمة من إدارة البحث الجنائي مفادها محاولة راكب، مغادر إلى زيورخ على رحلة "اير فايس"، تهريب عدد من العملات الأثرية، قام المشرف على صالة السفر بتكليف مأمور الجمرك المعين لصالة السفر بتفتيش حقائب الراكب حيث تبين وجود ٣١ عملة معدنية أثرية نادرة ترجع إلى العصر الروماني واليوناني والبيزنطي بناء على تقرير ومعاينة وحدة الآثار بمطار الغردقة الدولي.

وقرر مدير عام جمارك الغردقة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط رقم ٥ لسنة ٢٠٢٣، وإحالة الراكب للنيابة العامة بعد العرض على رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.