أمستردام تحظر تدخين الماريجوانا بالأماكن العامة اعتبارا من مايو المقبل

حظرت السلطات الهولندية، تدخين الماريجوانا في الأماكن العامة في المناطق التاريخية في العاصمة أمستردام اعتبارا من منتصف مايو المقبل، حيث يعتزم المسؤولون الهولنديون اتخاذ إجراءات صارمة حيال الآثار السلبية للسياحة الجماعية.

وفي تغييرات أخرى، ووفقا لإعلان صادر عن إدارة العاصمة الهولندية، سيتعين إغلاق المطاعم في وقت مبكر وتوقف البغايا عملهن في وقت مبكر في المنطقة الحمراء أو ما يعرف بـ "دي فالين".

وقال الإعلان، إن هذه الخطوات تهدف إلى جعل الحي أكثر أمانا وراحة للسكان، مشيرا إلى أنه في الليل، يمكن أن يكون الجو في بعض الأحيان "قاتما للغاية".

ويشكو السكان المحليون على مر السنين، من شرب الخمر والصراخ والتدخين.

وقالت المدينة في الإعلان إن السياح يجتذبون أيضا تجار المخدرات، الذين يتسببون بدورهم في وقوع الجرائم، مما يزيد من المخاطر في الشوارع.

ومن بين أسباب جذب السياح إلى أمستردام، المقاهي حيث يسمح للسياح بشراء كميات صغيرة من الحشيش والماريجوانا.

ويدرس مسؤولو المدينة، ما إذا كانوا سيقصرون مبيعات المقاهي على الفترة ما بين الساعة الرابعة مساء والواحدة صباحا.

يشار إلى أن القواعد الجديدة هي جزء من مجموعة أوسع من التدابير لحماية السكان المحليين، مع مزيد من القواعد التي تتضمن أن تمتنع الحانات عن قبول الزبائن بعد الساعة الواحدة صباحا.

كما سيتعين على البغايا إغلاق نوافذ العرض بحلول الساعة الثالثة صباحا، بدلا من الساعة السادسة صباحا.