أردوغان: تركيا تواجه أحد اكبر الكوارث في تاريخها

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده تواجه أحد اكبر الكوارث في تاريخها، إلا أنه تعهد بإعادة إعمار المناطق التي تضررت من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد يوم الاثنين الماضي، وذلك خلال خطة تستغرق عاما واحدا.

وأضاف أردوغان - خلال زيارته لولاية أديامان - "الأضرار الجسيمة وقعت في 10 ولايات، حيث تضررت العديد من المباني لدرجة أننا للأسف لم نتمكن من التدخل بالسرعة التي كنا نرغب فيها"، مشيرا إلى أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 18 ألفا و991 شخصا، بينما تم انقاذ 75 ألف شخص.

وتابع قائلا - حسبما ذكر تليفزيون "إيه نيوز" التركي - "سنضمن أن مواطنينا الذين لا يرغبون في البقاء داخل الخيام، سيتم نقلهم إلى مقرات سكنية وستتحمل الحكومة الايجار لمدة عام كامل".

وناشد الرئيس التركي المواطنين عدم الالتفات لأولئك الذين يحاولون النيل من وحدة البلاد في هذا الوقت العصيب.