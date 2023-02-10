 وزير العدل يُشيد بتطوير البنية الخدمية بنادي قضاة الإسكندرية - بوابة الشروق
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وزير العدل يُشيد بتطوير البنية الخدمية بنادي قضاة الإسكندرية

عصام عامر
نشر في: الجمعة 10 فبراير 2023 - 3:20 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 فبراير 2023 - 3:20 ص

أشاد، المستشار عمر مروان، وزير العدل، أمس الخميس، بالتطوير الذي جرى في البنية الأساسية والخدمية داخل مقر نادي قضاة الإسكندرية الكائن بشارع مصطفى كامل، من قاعات خاصة بالمداولة، والمبنى الاجتماعي، ومكتبة الكتب.

وجاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الوزير لمقر النادي، بعد تطويره، بحضور رئيس النادي، المستشار سعد السعدني، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، بحسب بيان صحفي.

ويذكر أن نادي قضاة الإسكندرية، يضم عدد من المباني الخدمية منها: المكتبة والتي تشمل كتب متنوعة، و16 قاعة مداولة، ومكتب بريد، ومكتب لحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية، وفرعين للبنوك، وعيادة للتأمين الصحي.


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