مسؤولون أمريكيون يكشفون معلومات جديدة عن المنطاد الصيني

كشف مسؤولون بالإدارة الأمريكية، أمس الخميس، عن معلومات جديدة حول قدرات المنطاد الصيني الذي اخترق أجواء الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.



وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، إن منطاد المراقبة الصيني الذي أسقطته طائرات الأمريكية السبت الماضي كان يعمل بتقنية مراقبة إلكترونية قادرة على مراقبة الاتصالات الأمريكية، مضيفا أنه قادر على إجراء عمليات جمع الإشارات المخابراتية، بحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.



وأضاف: "نعلم أن الصين استخدمت هذه البالونات للمراقبة"، حيث كشفت صور عالية الدقة أن المنطاد كان قادرًا على إجراء عمليات جمع معلومات استخباراتية يتم جمعها بالوسائل الإلكترونية، مثل الاتصالات والرادارات.



وأعلن مسؤولون في مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.آي" بدء المراحل الأولية لتقييم بقايا المنطاد وتحليلها في مختبر بولاية فيرجينيا.



وصرح مسؤول أمريكي أنه جرى تسليم بقايا المنطاد التي سقطت على سطح المحيط فقط إلى محللي "إف.بي.آي" حتى الآن. وتشمل بقايا الحطام المظلة والأسلاك وكمية صغيرة جدًا من الإلكترونيات"، مضيفا أن المحللين لم يروا بعد "الحمولة" ، وهو المكان الذي يتوقع أن يكون فيه "حصة الأسد" من الإلكترونيات.



وأضاف المسؤولون أن فهم مكونات المنطاد يمثل معلومات استخباراتية حيوية ويمكن أن يكون "أدلة مهمة لتهم جنائية يمكن توجيهها مستقبلا".



وعلى الرغم من الكشف الأخير عن قدرات المنطاد، أصرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" منذ الإعلان عن المنطاد علنًا لأول مرة أنه لا يمنح الصين قدرات تتجاوز ما لديها بالفعل من أقمار تجسس صناعية أو غيرها من الوسائل.



وفي جلسات إحاطة سرية للنواب في مجلسي النواب والشيوخ، قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية إن واشنطن تعتقد أن الأمر بإرسال منطاد مراقبة إلى الأجواء الأمريكية قد صدر دون علم الرئيس الصيني شي جين بينج، حسبما أفاد مصدران مطلعان لـ"سي إن إن".



وأضاف المصدران أنه لا يزال من غير الواضح الدافع وراء تحليق المنطاد عبر الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي دفع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تأجيل رحلته إلى الصين.



وقال أحد المصادر إن واشنطن تعتقد أن القيادة العليا للجيش الصيني والحزب الشيوعي الحاكم لم تكن على علم أيضا، وأن الصينيين ما زالوا يحاولون معرفة كيف حدث ذلك.



وكشف أحد المصادر أنه كانت هناك كتابة باللغة الإنجليزية على أجزاء من المنطاد التي تم العثور عليها، على الرغم من أنها لم تكن مكونات عالية التقنية.



ورفض المصدر الإدلاء بتفاصيل عن الأجزاء المحددة في المنطاد التي تحتوي على كتابة باللغة الإنجليزية.



وأشار مسؤول إلى أن الولايات المتحدة تتطلع إلى فرض عقوبات على وجود المنطاد الصيني في مجالها الجوي، وهو أمر وصفه المسؤولون الأمريكيون مرارًا بأنه انتهاك لسيادة بلادهم والقانون الدولي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستستكشف أيضًا اتخاذ إجراءات ضد كيانات صينية مرتبطة الجيش دعمت توغل المنطاد في المجال الجوي الأمريكي.