رومانيا تنفي عبور صواريخ روسية لمجالها الجوي

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نفت رومانيا، الجمعة، أن تكون صواريخ روسية عبرت فوق أراضيها.

ورفضت إعلان كييف أن صاروخين روسيين عبرا المجال الجوي للدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد إطلاقهما باتجاه أوكرانيا، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية في خبر عاجل لها.