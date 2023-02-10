كوريا الجنوبية: تراجع إصابات كورونا إلى أقل من 20 ألف لليوم التاسع

ظلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كوفيد-19 في كوريا الجنوبية أقل من 20 ألف إصابة اليوم الجمعة لليوم التاسع على التوالي، وسط اتجاه نزولي في حالات الإصابة.

وسجلت كوريا الجنوبية 13 ألفا و504 إصابات جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 38 إصابة وافدة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 30 مليونا و325 ألفا و483 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 17 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 33 ألفا و697حالة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

ووصل عدد المرضى من ذوي الحالات الخطيرة إلى 287 مريضا، مقارنة بـ293مريضا في اليوم السابق.