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قال محمد صبري لاعب الزمالك السابق إن هناك مشكلة عند لاعبي الزمالك في الأداء الجماعي يجب على اللاعبين حلها.

وخسر الزمالك بهدف دون رد أمام شباب بلوزداد الجزائري في المباراة الأولى للأبيض في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال صبري عبر قناة الزمالك:"اللاعبين في مشكلة عندهم يجب أن يعالجوها، أنتم في نادي بطولات، ونحن لا نطلب منك أن تكون كريستيانو رونالدو".

وأضاف موجها رسالته للاعبين:"أنتم في نادي بطولات، ويجب أن تتحدثون معا من أجل معالجة هذه المشكلة".

وأتم:"ماذا تنتظروا؟ دعم وجمهور متواجد دائما وكذلك دعم إداري ليس لديكم أي حجة".