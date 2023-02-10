المعهد القومي للبحوث: الحديث عن حدوث إعصار تسونامي مجرد شائعات

نفى الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، حدوث إعصار تسونامي عقب زلزال سوريا وتركيا المدمر، موضحا أن إدارة أزمات تركيا تسرعت في توجيه التحذير للمواطنين؛ نتيجة لقرب مركز الزلزال من المنطقة الساحلية.

وأضاف "القاضي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الخميس، أنه بمجرد التحقق من مركز الزلزال تم إلغاء التحديز الموجه للمواطنين من قبل مركز إدارة الأزمات بتركيا.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن توجيه التحذيرات بحدوث موجات مد تسونامي يتوقف على مدى قرب منطقة الزلزال من الساحل.

وفيما يتعلق بجهود الدولة في مواجهة الكوارث الطبيعية أكد الدكتور جاد القاضي، أن هناك إجراءات حديثة من قبل الأجهزة المعنية على مدار العامين الماضين حيث تم تحديث الإستراتيجية الوطنية لمواجهة مخاطر الزلازل.

وأشار إلى أن المعهد القومي يعمل على الانتهاء من الخطة الوطنية لمواجهة مخاطر تسونامي، متابعا: "منطقة البحر المتوسط يحدث بها العديد من الزلازل التي يشعر بها عدد من المحافظات المصرية ولذلك يجب الاستعداد واليقظة وأخذ جميع الاحتياطات لتجنب ما حدث بتركيا وسوريا".

وأستطرد: "ينبغي عدم ترك الأمور للصدف والاجتهادات، قادة العالم يجتمعون لوضع خطة لمواجهة الكوارث الطبيعية ولسنا أقل منهم، نحن نمتلك الإمكانيات المادية والكوادر البشرية؛ التي تساعدنا في الانتهاء من إعداد خريطة الطريق".

وأردف أن المعهد أصدر بالتعاون مع مجلس الوزراء دليل استرشادي لمواجهة مخاطر الزلازل للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني للهيئات المذكورة، موجها نداء عاجل للمواطنين بضرورة الإطلاع على هذا الدليل.

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفليكية، أنه ينبغي بناء الكواد الخاص بالمباني بدقة حتى يصبح صامدا أمام الزلازل.