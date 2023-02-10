لجنة الإنقاذ الدولية تحذر من انهيار الصحة العامة بشمال غربي سوريا

حذرت لجنة الإنقاذ الدولية، الجمعة، من "انهيار الصحة العامة" في شمال غربي سوريا، وذلك مع تزايد آثار الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا فجر الاثنين الماضي.

وقالت اللجنة في بيان إن "الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمرافق الصحية، التي تعاني بالفعل من الضغوط الشديدة، والبنية التحتية الحيوية مثل الطرق والجسور تعني أن النظام الصحي الذي تضرر بشدة بالفعل بعد 12 عاماً من الصراع أصبح الآن يترنح تحت ضغط الطلب المتزايد" على الخدمات.

وأضافت: "في ظل التوقعات بارتفاع عدد المصابين، هناك مخاوف من أن النظام الصحي في المنطقة لن يتمكن من الاستيعاب. حتى من قبل الزلزال، كان ثلث المستشفيات ونحو نصف مراكز الرعاية الصحية الأولية داخل سوريا لا يعمل"، وفقاً لقناة "الشرق" السعودية.

وأشارت اللجنة إلى أنه لا يزال من غير الواضح عدد المرافق الصحية التي تضررت في الكارثة وإلى أى مدى "ولكن مع ورود تقارير عن تدمير أكثر من 2000 مبنى بالكامل في شمال غربي سوريا، ووقوع أضرار جسيمة بعدد كبير آخر، فإن من المرجح أن يكون التأثير على النظام الصحي في البلاد خطيراً".