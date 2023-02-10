تامر أمين عن مواجهة الأهلي ومدريد: المباراة ندية حتى الدقيقة 90

قال الإعلامي تامر أمين، إن النادي الأهلي كان الطرف الأحق بالفوز خلال أحداث الشوط الأول من مباراته أم ريال مدريد أمس الأربعاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية، معقبا: «الشوط الأول؛ الأهلي يخرج كسبان ريال مدريد.. وراجعوا شريط المباراة».

وأكد خلال تقديم برنامج «آخر النهار»، المذاع عبر شاشة قناة «النهار» مساء الخميس، أن النادي الأهلي أهدر 4 فرص محققة للفوز في الشوط الأول، قياسا بفرصتين فقط من أخطاء دفاعية لمنافسه، مضيفا: «الأهلي وصل إلى مرمى المنافس.. وكان الأكثر تهديدا».

وأكد أن نتيجة المباراة لم تكن عادلة؛ قياسا بمجريات ووقائع المباراة، معقبا: «كان في الإمكان نتيجة أفضل» موضحا أن المواجهة تميزت بـ «الندية» حتى الدقيقة (90)، والتي ظل التقدم فيها لمصلحة ريال مدريد بفارق هدف وحيد.

وأشاد بخطة المدرب السويسري مارسيل كولر؛ بالاستغناء عن متوسط الميدان حمدي فتحي والهجوم والدفع بـ أربعة لاعبين في الهجوم، معقبا: «الهجوم أمام أفضل فريق في العالم بـ 4 لاعبين جرأة شديدة.. ومغامرة ذكية من المدرب السويسري»، مؤكد أن الخطة ساعدت الأهلي على مواصلة الزخم الهجومي على مرمى المنافس، متجنبا التقهقر والعودة للدفاع.

وأعرب عن اندهاشه إزاء تشجيع جماهير المغرب في ستاد «مولاي عبد الله» بمدينة الرباط لفريق ريال مدريد، لافتا إلى تفاجئ الجهاز الفني واللاعبين بصافرات الاستهجان المناهضة للأهلي منذ دخولهم عمليات الإحماء، وذلك من خلال تواصله الشخصي معهم عقب المباراة.