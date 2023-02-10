نيوز كورب ستخفض 1250 وظيفة مع تراجع إيرادات الربع الثاني

أعلنت شركة نيوز كورب المملوكة لروبرت مردوخ يوم الخميس أنها ستخفض قوتها العاملة بنحو 1250 وظيفة بعد الإعلان عن انخفاض إيرادات الشركة في الربع الثاني من العام المالي 2023 بنسبة 7%، وهو أقل من تقديرات المحللين.

وقالت الشركة إن الإيرادات في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر بلغت 52ر2 مليار دولار، بانخفاض 7% مقارنة بـ 72ر2 مليار دولار في العام السابق.

وبلغ صافي الدخل في هذا الربع 94 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ262 مليون دولار أمريكي في العام السابق.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة روبرت تومسون "أبرز الربع الثاني التقدم الذي تم إحرازه في بعض قطاعات أعمالنا. ومن الواضح أن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم الحاد كان لهما تأثير ملموس على جميع أعمالنا. لكننا نعتقد أن هذه التحديات سريعة الزوال ولن تكون دائمة".

وتابع "تماما كما اجتازت شركتنا اختبار الضغط الناتج عن الجائحة بأرباح قياسية، فإن المبادرات الجارية الآن، بما في ذلك تخفيض متوقع لعدد الموظفين بنسبة 5 %، أو حوالي 1250 وظيفة في هذا العام التقويمي، ستخلق منصة قوية للنمو المستقبلي".

ووصل صافي أرباح الشركة إلى 67 مليون دولار، أو 12ر0 دولار للسهم. هذا بالمقارنة مع 235 مليون دولار أو 40ر0 دولار للسهم في الربع الثاني من العام الماضي.

وباستثناء البنود، أعلنت نيوز كورب عن أرباح معدلة تبلغ 83 مليون دولار أو 14ر0 دولار للسهم لهذه الفترة. وتوقع المحللون في المتوسط أن تكسب الشركة 19ر0 دولار لكل سهم، وفقا للأرقام التي اعدها محللون. وعادة ما تستبعد تقديرات المحللين البنود الخاصة.