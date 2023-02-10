دراسة حديثة: اختبار دلالات أورام البروستاتا ليس مجديًا!

إلى وقتنا هذا يظل اختبار دلالات الأورام الخاص بغدة البروستاتا (PSA) اختبارا هاما يجرى سنويا ضمن قائمة الاختبارات العامة التى يجريها الرجل كل عام. للاختبار قياسات معروفة تتغير مع التقدم فى السن. يجرى الاختبار من عينة من دم الرجل تؤخذ ببساطة وينبه بإعادة التحليل كل عام سواء كان الرجل يعانى من تضخم البروستاتا الحميد أو لا يشكو من أعراضها.

إصابة البروستاتا بالسرطان يعلن عنها هذا الاختبار بتغير واضح فى القياسات مقارنة بالقياسات الطبيعية المتعارف عليها.

هذا الأسبوع احتلت أخبار اختبار (PSA) اهتمام الإعلام والصحافة العالمية إثر نشر توصية من إحدى الدوائر الهامة المختصة بمعايير الوقاية من الأمراض (أمريكية) Us preuentive Service task force (USPSTF) تطالب بايقاف إجراء اختبار دلالات أورام البروستاتا لمن لا يعانون بالفعل من سرطان البروستاتا إنما يقتصر إجراؤه على المصابين بالفعل لتتبع معدل النشاط السرطانى لا فرق بين مريض وآخر يصنعه العمر، الجنس أو تاريخ المرض العائلى.

التوصية ألقت حجرا فى مياه راكدة فإذا كان الاختبار بالفعل يدل على وجود نشاط سرطانى ويشير إلى معدلاته فلماذا نوصى بإيقاف إجرائه؟

يسوق من أشرفوا على الدراسة التى تمت فى أوروبا وأمريكا دلائل أثارت لغطا أكبر: علاج سرطان البروستاتا ينجم عنه الكثير من المشاكل والآثار الجانبية التى تعكر صفو حياة المرضى. الجراحة ينجم عنها مشكلات حقيقية فى العلاقة الحميمية للرجل كما يمكن أن ينجم عنها يضا عدم القدرة فى التحكم فى عمليات الإخراج. العلاج بالهرمونات والإشعاع أيضا له مشكلاته وفى النهاية علاج سرطان البروستاتا فى أغلب الأحوال لا يساهم فى زيادة سنوات العمر فمن تجاوزوا السبعين ومصابون بسرطان البروستاتا دون علاج يتوفاهم الله بأسباب مختلفة مثل السكتة القلبية أو الدماغية.

الإعلان عن إصابة الإنسان بسرطان البروستاتا غالبا ما يدفعه إلى إجراء العملية فى أقرب وقت رغم أن سرطان البروستاتا فى أغلب الحالات لا ينمو بسرعة بل ببطء شديد يمكن متابعة تطوره بانتظام لذا فليس هناك خوف من وفاة مفاجئة أو انتشار سريع.

إجراء تحليل (PSA) مفيد للغاية فى حالات السرطانات المضارية سريعة الانتشار وهذا يتيحه تحليل العينة التى يمكن انتزاعها من البروستاتا لكن تحليل (PSA) ذاته لا يدل على نوع السرطان إنما فقط يدل على وجود نشاط سرطانى.

لذا تأتى التوصية بأن يقتصر الاختبار على من يثبت أنه مصاب بالفعل بسرطان سريع الانتشار وتلك حالات لا تزيد عن ٢٫٨٪ من مجموع حالات سرطان البروستاتا التى يتم تشخيصها سنويا.

رغم أن نتائج الدراسة أعلنت والتوصية صدرت بناء عليها إلا أن الأمر فيما يبدو محتاج لمراجعات كثيرة وإجابات تقنع المرضى بصورة أكثر وضوحا وعلمية إذ إن التساؤلات لم تتوف والتعليقات المناهضة للتوصية لم تتوقف لحين إشعار آخر.