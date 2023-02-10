 إصابات خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة في شمال غرب الضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابات خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة في شمال غرب الضفة الغربية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 10 فبراير 2023 - 3:17 م | آخر تحديث: الجمعة 10 فبراير 2023 - 3:17 م

أصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال الإسرائيلي، عقب انطلاق مسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية شرق قلقيلية.

وأكدت مصادر فلسطينية أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز بكثافة صوب المشاركين بالمسيرة، ما أدى الى إصابة اثنين منهم بالرصاص، والعشرات بالاختناق، عولجوا ميدانيا.

يذكر أن المسيرة تنطلق يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، رفضا للاستيطان على القرية، وللمطالبة بفتح الشارع الرئيسي الذي أغلقه الاحتلال منذ 19 عاما.


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