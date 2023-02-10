لوريال الفرنسية لمستحضرات التجميل تعلن عن ارتفاع المبيعات والأرباح

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أدى ارتفاع الطلب على مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة إلى جانب تراجع قيمة اليورو إلى تمكين مجموعة لوريال الفرنسية لمستحضرات التجميل من الإعلان عن زيادات كبيرة في المبيعات والأرباح.

وقالت الشركة يوم الخميس إن المبيعات ارتفعت العام الماضي بنسبة 5ر18% لتصل إلى ما يزيد قليلا عن 38 مليار يورو (40 مليار دولار).

وبعد التعديل وفقا لتأثيرات العملة وتأثير عمليات الاستحواذ والتصرف، وصل النمو تقريبا إلى 11%.

وفاقت نتائج أعمال شركة لوريال، التي تتضمن منتجاتها ماسكارا "ميبيلين نيويورك" وشامبو "جارنييه"، توقعات المحللين.

وارتفعت الأرباح بنسبة 24% إلى 7ر5 مليار يورو.

وتعتزم لوريال زيادة توزيعات أرباحها بمقدار الربع إلى 6 يورو لكل سهم.

وأعرب الرئيس التنفيذي للمجموعة نيكولاس هيرونيموس عن تفاؤله بشأن التوقعات، على الرغم من التضخم والحرب المستمرة، قائلا إنه يتوقع مزيدا من النمو في عام 2023.