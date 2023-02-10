قالت السوبرانو العالمية فاطمة سعيد، إن الأوبرا فن نخبوي -ليس فن العامة والشعب- مشيرة إلى أنه بدأ يلقي اهتمام في الآونة الأخيرة في الكثير من البلدان، وأصبح يجذب مساحة أكبر من الجمهور.

وأضافت خلال لقاء ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الخميس، أن توصيل فن الأوبرا إلى شعوب وحضارات متنوعة؛ تحد صعب على مغني الأوبرا، مؤكدة أن كثيرا من مطربي الأوبرا يتجنبون ذلك.

وبسؤالها عن مدى تقبل الجمهور لفن الأوبرا؛ أوضحت أن القبول وتذوق الأوبرا من عدمه حرية شخصية، مؤكدة أن الأهم من ذلك هو تواجده إلى جانب العديد من الألوان الأخرى مثل الراب والأغاني العربية والأجنبية؛ حتى تكفل حرية الاستماع والاختيار في النهاية للجمهور.

وأضافت أنها على المستوى الشخص؛ تحب سماع أغاني المهرجانات المصرية، مشيرة إلى أنها تضفي عليها المزيد من البهجة والسعادة في بعض الأوقات، مضيفة «المهرجانات نوع من الموسيقى لا ينبغي مصادرته»، مؤكدة أنه يلقى رواجا وحبا لدى فئة كبرى من الجمهور، كما أن الموسيقى بشكل عام؛ تسري في دماء المصريين، ولا يمكن الانفصال عنها.

وأوضحت أنها تحرص على اختيار الأغاني المناسبة لطبقة صوتها، مؤكدة أن حبها لألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب؛ لا يعني قدرتها على أداء جميع ألحانه، معربة عن حبها لاستماع أغاني نجاد وشادية وصباح وعبد الحفيظ حافظ.

وكانت السوبرانو العالمية المصرية فاطمة سعيد قد غنت أغنية «مصر هي أمي» أثناء حفلها الأخير في المتحف الكبير في ساحة رمسيس الثاني، تحت قيادة المايسترو نادر عباسي، ولقي نجاحا وحشد جماهيريا كبيرا.