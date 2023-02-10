 بيان أوروبي يحث على إجراء تحقيق نزيه وشفاف في انفجار بيروت - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بيان أوروبي يحث على إجراء تحقيق نزيه وشفاف في انفجار بيروت

وكالات:
نشر في: الجمعة 10 فبراير 2023 - 1:18 م | آخر تحديث: الجمعة 10 فبراير 2023 - 1:18 م

حثت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا، اليوم الجمعة، الأطراف اللبنانية على السماح بإجراء تحقيق "نزيه وشفاف" في انفجار مرفأ بيروت والامتناع عن "كل أعمال التدخل".

وعبرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبعثتان السويسرية والنرويجية في بيان مشترك عن قلقها البالغ إزاء الوضع الحالي في لبنان.

وأضافت "ندعو مجلس النواب إلى الإسراع في انتخاب رئيس يوحد الشعب اللبناني من أجل المصلحة الوطنية كخطوة أولى صوب استعادة قدرة مؤسسات الدولة اللبنانية على اتخاذ القرارات على المستويين الإداري والسياسي".

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