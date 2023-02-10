أعربت الفنانة أنغام، عن سعادتها باستضافة الفنان عبد الرويشد، خلال برنامجها "أنغام"، عبر قناة "DMC”.

وأضافت، أنه يعتبر أحد أهم الأصوات الخليجية، وأهم الفنانين في فترة الثمانينيات، معقبة: "أنا من أشد معجبينك من زمان.. وأنت من أجمل الأصوات"، ليرد عبدالله الرويشد: "أنتِ صديقة إحساسي".

وتابعت أنغام: "ظهورك على الساحة الفنية كان طفرة.. وصوتك وأداءك كان مختلفا.. وكان جديدا على الغناء العربي"، مؤكدة أنه السبب في غنائها باللهجة الخليجية، وحبها لهذه اللهجة، منذ الصغر.

وتحدثت بشأن مشاركتها للفنان عبدالله الرويشد في أغنية بالكويت، وهي أغنية "دلال ومدلك"، قائلة: "الأغنية كانت من أجمل الفرص في مشواري الفني، وحصل لي بعدها نقلة في الغناء وكنت طايرة من الفرحة".

ومن جانبه كشف الفنان عبدالله الرويشد عن بداية مشواره الفني، قائلًا "دخولي الفن كان صدفة.. وأخي كان السبب في حبي للموسيقي.. وكنت عازف درامز.. ولكن وشفت نفسي في الغناء أكثر من العزف".

ومن جانبها قالت أنغام "صوتك مميز وبحسه صوت وهابي"، ليرد عبدالله الروشيد "بحب عبد الوهاب جدًا وبسرق منه حاجات.. وهو بالنسبالي أخطبوط الغناء".