الأهلي يحسم الدرع العام لبطولة منطقة القاهرة للسباحة قبل نهايتها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حققت فرق السباحة عمومي و«ناشئين وناشئات» بالنادي الأهلي المراكز الأولى في بطولة القاهرة للسباحة، والتي اختتمت فاعلياتها بفرع النادي في مدينة نصر، ونجحت في حسم الدرع العام للبطولة قبل نهايتها التي تختتم بمنافسات مرحلة 11 و12 سنة، التي تقام الأسبوع المقبل بمجمع حمام سباحة استاد القاهرة.

مرحلة 13 سنة:

توج فريق الناشئين بالنادي الأهلي لمرحلة 13 سنة بالمركز الأول، كما حصد فريق الناشئات المركز الأول أيضا.

مرحلة 14 سنة:

حصد فريق الناشئين مرحلة 14 سنة المركز الأول، كما توج فريق الناشئات بالمركز الأول متفوقا على ناديي وادي دجلة والمعادي.

مرحلة 15 سنة:

حصد فريق الناشئين مرحلة 15 سنة المركز الأول، وسار على خطاه فريق الناشئات والذي حصد المركز الأول أيضا.

مرحلة 16 سنة:

حصد فريق السباحة بالنادي الأهلي «ناشئين وناشئات» مرحلة 16 سنة المركز الأول في بطولة السباحة بمنطقة القاهرة.

مرحلة 17 سنة:

حصد فريق السباحة بالنادي الأهلي «ناشئين وناشئات» مرحلة 17 سنة المركز الأول في بطولة السباحة بمنطقة القاهرة.

مرحلة 18 سنة:

حصد فريق السباحة بالنادي الأهلي «ناشئين وناشئات» مرحلة 18 سنة المركز الثاني في بطولة السباحة بمنطقة القاهرة.

مرحلة 19 سنة:

حصد فريق السباحة بالنادي الأهلي «ناشئين وناشئات» مرحلة 19 سنة المركز الأول في بطولة السباحة بمنطقة القاهرة.

مرحلة العمومي «رجال وسيدات»:

حصد فريق السباحة بالنادي الأهلي «رجال وسيدات» مرحلة العمومي المركز الأول في بطولة السباحة بمنطقة القاهرة.

ويضم الجهاز الفني والإداري لسباحة الأهلي كلا من: وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء، ومحمد فاضل نائب رئيس جهاز ألعاب الماء، ومحمد علام مدير جهاز السباحة، ومحمد صدقي ومحمد فرج وعمر السمان مساعدي مدير الجهاز، وتامر زينهم وأشرف صلاح وأحمد سامي مديري فني السباحة، ومحمود موسى وعمرو كتكوت مديري قطاع الناشئين، كما يتكون الجهاز الإداري من أحمد اسعد المدير الاداري، وأحمد الشايب وحسين عمر وعمرو احمد إداريين.