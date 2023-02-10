القومى للتغذية: وجبات مصنع سايلوفودز مليئة بـ«الحديد والنشويات الدهون والكالسيوم»

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قالت الدكتورة جيهان فؤاد أستاذ التغذية العلاجية ومدير المعهد القومى للتغذية، إن هناك تعاون وتنسيق مشترك بين المعهد القومي للتغذية؛ ومصنع سايلو فودز لتقديم وجبات مدرسية مختلفة للطلاب.

وأضافت خلال برنامج “اليوم"، عبر قناة "DMC”، مساء الخميس، أن مشروع سايلو فودز بدأ منذ عامين، من خلال تقديم الوجبات الغذائية للطلاب حسب مراحلهم العمرية واحتياجاتهم.

وأكد أن الوجبات الغذائية المدرسية التي تقدم للطلاب تتوافق مع المعايير العالمية؛ بهدف تحقيق احتياجات الطلاب الغذائية خلال اليوم.

وأوضحت أن الوجبة المدرسية تلبي احتياجات الطلاب الغذائية بنسبة تصل 30% خلال اليوم، وتحتوي على النشويات والحديد والدهون والكالسيوم.

وأكدت أن مصر دخلت موسوعة جينيس فى عدد الوجبات المدرسية التي تم توزيعها للطلاب خلال الفترة الماضية.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم المرحلة الثانية لمصنع سايلو فوودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات في محافظة المنوفية.