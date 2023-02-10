وفاة معتقل فلسطيني لدى إسرائيل بعد تدهور حالته الصحية

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أعلنت مصادر فلسطينية عن وفاة معتقل فلسطيني من سكان الضفة الغربية لدى إسرائيل، اليوم الجمعة، بعد تدهور حالته الصحية.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن المعتقل يبلغ من العمر (48 عاما) من مدينة يطا قرب الخليل وتوفي في مستشفى (سوروكا) الإسرائيلي "نتيجة لجريمة الإهمال الطبي".

وأوضح أنه معتقل منذ عام 2012، ومحكوم بالسجن 12 عاما، وعانى منذ سنوات من أمراض عدة ومشاكل صحية مزمنة في القلب، والسكري.

وحمل نادي الأسير الفلسطيني، السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن وفاة المعتقل، وعن مصير كافة الأسرى المرضى في سجون إسرائيل.

وبحسب البيان ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين ممن توفوا خلال اعتقالهم لدى إسرائيل إلى 235 معتقلا منذ عام 1967، منهم 75 نتيجة الإهمال الطبي.

وتعتقل إسرائيل حاليا زهاء 4 ألاف و700 فلسطيني بينهم نحو 600 مريض فيما 24 معتقلا يعانون من السرطان والأورام بدرجات مختلفة.