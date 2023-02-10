أيقونة هوليوود تنشر قريبا مذكراتها بعنوان «اسمى باربرا»

الكتاب يضم المحطات المختلفة فى حياة النجمة الشهيرة البالغة من العمر 80 عامًا

أعلنت المغنية الأمريكية، باربرا سترايسند، عن اعتزامها نشر مذكراتها الأولى فى وقت لاحق من هذا العام بعنوان «اسمى باربرا» حيث ستنقل مذكراتها القارئ عبر المحطات المختلفة فى حياة النجمة الشهيرة البالغة من العمر 80 عامًا والتى تعد من أيقونات هوليوود فى عصرها الكلاسيكى بالإضافة إلى محطات مسيرتها المهنية التى استمرت على مدار ستة عقود.

وقد حققت «سترايسند» شهرة واسعة كمغنية وممثلة ومخرجة ومنتجة، وحازت على جائزة الأوسكار مرتين بالإضافة إلى عدة جوائز مرموقة فى الوسط السينمائى، ومن بينها: 5 جوائز «إيمى» و10 «جرامى» و11 «جولدن جلوب» وجائزة «تونى»، وقامت بإنتاج أول فيلم على نفقتها الخاصة بعنوان «ينتل ــ Yentl» مما جعلها أول امرأة تقوم بإخراج وإنتاج وكتابة وتمثيل فيلم سينمائى كبير، كما كانت أول امرأة تفوز بجائزة «جولدن جلوب» الشهيرة لأفضل مخرج، وكانت أيضًا أول مغنية تحصل على جائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية من فيلمها «ميلاد نجم» الذى صدر عام 1976.

كما كان لـ «سترايسند» أيضًا باع كبير فى العمل الخيرى طيلة حياتها؛ حيث أنشأت مؤسسة «سترايسند» الخيرية عام 1986 لدعم حقوق المرأة وحقوق التصويت وحماية البيئة، نقلًا عن صحيفة «الجارديان» البريطانية.

وقال المسئول عن النشر فى دار نشر «سينتشرى» التابعة لـ «بنجوين راندوم هاوس» فى المملكة المتحدة والتى ستتولى مهمة نشر الكتاب، بن بروسى، إن «سترايسند» لها مكانة عظيمة فى هوليوود حتى يومنا هذا، وإنها حقًا أيقونة من أيقونات صناعة السينما فى الولايات المتحدة الأمريكية، وأضاف أن كتابها يعد «واحدًا من أعظم الكتب التى تم إصدارها عن حياة المبدعين على الإطلاق».

وتقرر نشر كتاب المذكرات الجديد فى السابع من شهر نوفمبر المقبل فى صوره المختلفة سواء كتاب مطبوع أو إلكترونى أو كتاب صوتى