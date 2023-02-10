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غدا.. أوركسترا القاهرة السيمفوني يعزف مؤلفات برازيلية

أوركسترا القاهرة السيمفوني
أوركسترا القاهرة السيمفوني

نشر في: الجمعة 10 فبراير 2023 - 4:26 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 فبراير 2023 - 4:26 ص

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى، حفلا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى، وذلك فى الثامنة غدا السبت على المسرح الكبير.

الحفل يقام تحت عنوان الأسلوب البرازيلى، بمشاركة كل من باريتون رضا الوكيل، وعازفة التشيللو الروسية ڤيكتوريا كابرلوڤا.

يتضمن البرنامج عدد من الأعمال البرازيلية منها افتتاحية جارانى - افتتاحية سلڤاتور روزا لـ جوميز، فانتازيا التشيللو والأوركسترا لـ ڤيلا لوبوسى، ڤيردا لـ ماريزار ينسيندى، باتوك من متتابعة سيمفونيه لـ أوسكار لورينزو، سيمفونية أسبوديو لـ براجا، أو جاراتوجا لـ نيبوميكينو، تيكو تيكو لـ إبريو، كونجادا من أوبرا كونتراتادور لـ ميجمون.

يذكر أن الموسيقى فى البرازيل تضم العديد من الأساليب الموسيقية الإقليمية المتأثرة بالأشكال الفنية فى إفريقيا، أوروبا، أمريكا والهند، وتم تطوير بعض أساليبها لتتخذ شكلا فريدا يميزيها.

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