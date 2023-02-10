لا تزال "الرضيعة المعجزة" آية، التي ولدت تحت ركام الزلزال المدمر الذي هدم منزل أسرتها بشمال سوريا، في المستشفى اليوم الجمعة، رغم التقارير بشأن تقدم عدة أشخاص لتبنيها.



وقال خالد عطية، الطبيب المقيم ومدير المستشفى، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "ترضع زوجتي الصغيرة آية".



وأضاف عطية من مستشفى جيهان بمدينة عفرين، في شمال سوريا: "أولويتي هي أن تتعافى آية".



وشدد الطبيب على أن آية تتعافى يوما بعد يوم لكنها ما زالت تتلقى العلاج بالمستشفى. وذكر أنه لم يتواصل أحد معه لتبنيها.



وأضاف: "هناك مطالبات من أقارب بعيدين حتى الآن، لكن لا يوجد شيء ملموس بعد. إن القرار في يد السلطات المسؤولة".



وقال الطبيب لـ"د.ب.أ" إنه يتكفل بجميع نفقات الطفلة، مشيرا إلى أنها فقدت معظم أقاربها المقربين.



وبحسب فرق الإنقاذ، توفيت الأمة أسفل الأنقاض بعد ولادة صغيرتها بفترة قصيرة.



وأودى الزلزال بحياة والد آيه وأربعة من أشقائها.



وأطلق طاقم اسم آية على "الرضيعة المعجزة".



وظهرت آية في صورة أرسلها الطبيب لـ "د.ب.أ"، وهي نائمة في سلام وبصحة جيدة.