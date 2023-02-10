عمال الإغاثة ينقذون صبيا تركيا بعد قضاء 100 ساعة تحت الأنقاض

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أنقذ عمال الإغاثة جنوبي تركيا صبيا (10 أعوام) من أسفل منزل منهار، بعد أربعة أيام على تسبب زلزال قوى في نشر الدمار بأنحاء شاسعة من المنطقة الواقعة على الحدود مع سوريا.

وكان الصبي عالقا أسفل الأنقاض في بلدة قهرمان مرعش لما يربو على 100 ساعة، حسبما ذكر الجيش الإسرائيلي الذي يساعد في أعمال الإنقاذ في تغريدة عبر موقع تويتر اليوم الجمعة.

وقال الجيش الإسرائيلي: "قدمت فرق الإنقاذ للصبي علاجا طبيا لإنقاذ حياته خلال عملية الإنقاذ ثم نقلته إلى أحد المستشفيات لتلقي المزيد من العلاج".

وأرسلت إسرائيل أكثر من 380 عامل إنقاذ إلى تركيا في الأيام القليلة الماضية في إطار عملية إغاثة، ومن بينهم أطباء وممرضات ومسعفون.

وبدأ الجيش الإسرائيلي صباح اليوم في تشغيل مستشفى ميداني في قهرمان مرعش.