ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلكين في الصين الشهر الماضي

ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في الصين الشهر الماضي، حيث أنعشت عطلة السنة القمرية حجم الطلب في ظل تخفيف قيود السيطرة على جائحة كورونا.

وذكر المكتب الوطني للاحصاء في الصين، اليوم الجمعة، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع خلال يناير بنسبة 1ر2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بالتوافق مع تقديرات وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان معدل التضخم ارتفع في ديسمبر بنسبة سنوية بلغت 8ر1%.

وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي لا يتضمن أسعار السلع المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، بنسبة واحد بالمئة، في أعلى وتيرة له منذ يونيو الماضي.

ومن جهة أخرى، تراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 8ر0% في يناير، بعد تراجعه بنسبة 7ر0% في الشهر السابق عليه، فيما كان خبراء بلومبرج يتوقعون أن تصل نسبة التراجع إلى 5ر0%.

ونقلت بلومبرج عن تشو هاو، كبير خبير الاقتصاد لدى شركة الاستثمار "جوتاو إنترناشونال القابضة"، قوله: "تشير هذه البيانات إلى استقرار آفاق التضخم بشكل عام"، مضيفا أن التضخم "مستقر بشكل جيد، ومن المتوقع أن تظل السياسة المالية داعمة، وأن توفر ذخيرة للتعاقي الاقتصادي".