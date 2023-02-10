وزير الرياضة يؤازر منتخب الشباب في ودية جنوب السودان

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المباراة الودية التى خاضها منتخب مصر لكرة القدم تحت 20 سنة مع منتخب جنوب السودان ضمن الاستعدادات لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 20 سنة والمقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٩ فبراير حتى ١٢ مارس المقبل، وذلك بحضور جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

ورحب وزير الرياضه بمنتخب جنوب السودان وجهازهم والفنى والإداري، مؤكدا على عمق العلاقات التى تجمع بين الأشقاء فى مصر وجنوب السودان.

وعلى هامش المباراة، التقى وزير الشباب والرياضة مع البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم والذى استعرض الاستعدادات الخاصة بالمنتخب الوطني، وخطة المعسكرات التدريبية خلال الفترة المقبلة.



كما اطلع الدكتور أشرف صبحى على استعدادات المنتخب الأوليمبى خلال لقاء عقده مع المدير الفني للمنتخب روجيرو ميكالي وذلك للقاء منتخب زامبيا ذهاباً وعودة فى الجولة الثالثة المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ عاماً، وهى البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية باريس ٢٠٢٤.

أكد الدكتور أشرف صبحى على الاهتمام بالمتابعة الدورية مع جميع الاتحادات الرياضية، والتعرف على الخطة التنفيذية للمعسكرات التدريبية للمنتخبات الوطنية ، والتغلب على أية تحديات وتهيئة الأجواء حول اللاعبين بغية الاستمرار فى تحقيق الإنجازات التى تشهدها الرياضة المصرية فى مختلف المحافل.

لفت وزير الرياضة إلى تعاون الوزارة مع اتحاد كرة القدم لتحقيق التطور المنشود على مستوى المنتخبات الوطنية، والظهور فى أفضل صورة بمختلف المنافسات المقبلة ، وإسعاد الجماهير المصرية التى تنتظر المزيد من لاعبى منتخبات كرة القدم فى قادم البطولات.