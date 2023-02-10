تركيا تحتجز 37 شخصا بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عن الزلزالين

احتجزت الشرطة التركية 37 مستخدما لوسائل التواصل الاجتماعي؛ بسبب منشورات لهم، في أعقاب زلزالين مدمرين وقعا يوم الاثنين الماضي، وتسببا في دمار بمناطق واسعة من البلاد وفي سوريا المجاورة.

وقالت الشرطة في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن المحتجزين كانوا يتبادلون منشورات "بهدف نشر الخوف والذعر بين السكان.

ولم يتضح ما هي المنشورات المقصودة. وعشرة من هؤلاء، الذين تم احتجازهم، تم اعتقالهم بشكل رسمي.

وتم إغلاق العديد من المواقع الالكترونية أيضا، نظرا لأن مشغليها كانوا يرغبون في استغلال النوايا الحسنة للمواطنين وخداع المانحين، طبقا لما ذكرته الشرطة.

وتخضع الكثير من وسائل الإعلام التقليدية في تركيا، لسيطرة الحكومة؛ ما يجعل وسائل التواصل الاجتماعي، مصدر مهم للمعلومات البديلة، على الرغم من أنه غالبا يكون من الصعب التحقق من صحة المنشورات.