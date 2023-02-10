 ألمانيا تنفي معارضتها مشاركة هولندا في توريد دبابات لأوكرانيا - بوابة الشروق
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ألمانيا تنفي معارضتها مشاركة هولندا في توريد دبابات لأوكرانيا

برلين (د ب أ)
نشر في: الجمعة 10 فبراير 2023 - 11:03 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 فبراير 2023 - 11:03 ص

نفت وزارة الدفاع الألمانية انطباعا بأن ألمانيا تعوق مشاركة هولندا في توريد دبابات لأوكرانيا.

وقالت متحدثة باسم الوزارة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في برلين اليوم الجمعة: "لست على علم بوجود طلب رسمي كان من الممكن أن ترفضه الحكومة الألمانية".

وبحسب وكالة الأنباء الهولندية "إيه إن بي"، أخبرت وزيرة الدفاع الهولندية كاجسا أولونجرين البرلمان أمس الخميس بأن الـ 18 دبابة "ليوبارد 2" التي تستأجرها هولندا من ألمانيا لن تكون متاحة لأوكرانيا، حيث قررت الحكومة الألمانية ذلك.

وفكرت هولندا سابقا في شراء الدبابات من ألمانيا ومنحها لأوكرانيا. وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية، عارض الجيش الهولندي هذه الخطوة بشدة، ثم غير مساره.

وتشارك هولندا - إلى جانب ألمانيا والدنمارك - بموارد مالية وبشرية في عملية تسليم حوالي 100 دبابة من طراز "ليوبارد 1 إيه 5" لأوكرانيا.


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