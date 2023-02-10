إصابة 3 من أسرة واحدة بإغماء نتيجة تسريب غاز بمنزلهم في المنيا

استقبلت مستشفى المنيا العام، اليوم الجمعة، 3 أشخاص من أسرة واحدة مصابين بحالة إغماء نتيجة تسرب الغاز بمنزلهم في مدينة المنيا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بتسرب غاز داخل منزل بمدينة المنيا، وانتقل فريق الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ بشارع الحسيني بمدينة المنيا، وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص لمحل الواقعة، تبين إصابة 3 أشخاص بحالات إغماء وهم: هاجر عبد الجواد محمد، 28 سنة، ربة منزل، وبسام محسن عثمان، 7 سنوات، ومليكة ناصر خفاجي 22 سنة.

وتم نقل المصابين لمستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.