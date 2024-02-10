جنوب إفريقيا: لا تردد في اتخاذ إجراءات لدعم الفلسطينيين ومتابعة سلوك إسرائيل المتحدي لقرار العدل الدولية

قال نائب وزير خارجية جنوب إفريقيا ألفين بوتس، إن الدعوى التي رفعتها بلاده ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، جاءت من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عملية الإبادة الجماعية التي تحصل في قطاع غزة.

وأضاف في حديث لبرنامج «مع رئيس التحرير»، عبر تلفزيون «فلسطين»، أنَّ حكومة جنوب إفريقيا والدول الأعضاء في محكمة العدل الدولية تواصل متابعة أهمية تقديم إسرائيل تقريرها للمحكمة.

وشدد على عدم التردُّد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الشعب الفلسطيني ومتابعة السلوك الإسرائيلي المتحدي لقرار وأمر محكمة العدل الدولية.

وتابع: «نحن كدولة عضو في الأمم المتحدة وفي محكمة العدل الدولية أكدنا على ضرورة اتخاذ هذه الخطوة وأن يتخذ النائب العام هذه القضية على محمل الجد، وأن يتم التحقيق في الجرائم المرتكبة وفي سلوك إسرائيل الإجرامي».

ولفت إلى توجه بلاده، للعالم أجمع لتؤكد أهمية أن توقف إسرائيل جرائم الحرب التي ترتكبها ضد الفلسطينيين»، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأشار إلى ارتكاب قوات الاحتلال، جرائم يومية وتقتل الفلسطينيين بشكل متعمد، حيث اعتمدت حكومته المعطيات الموجودة على الأرض وقدمتها لمحكمة العدل الدولية للتأكيد على السياسة الإسرائيلية الممنهجة التي تستدعي مطالبة الأمم المتحدة وكل المنظمات الإعلامية والإنسانية والعالم أجمع، توثيق هذه الجرائم اليومية ضد الشعب الفلسطيني.

واستكمل: «إسرائيل تتحدى النظام العالمي ومحكمة العدل الدولية ما يدل على غطرستها، إلا أن المحكمة اتخذت الإجراءات اللازمة حيث طالبتها باتخاذ الاجراءات الاحترازية لضمان عدم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وضرورة الامتثال لذلك، إلا أنها تضرب بذلك عرض الحائط».

ولفت إلى أنها ليست المرة الأولى التي تدير فيها إسرائيل ظهرها لقرارات المحكمة، وتنتهك القرارات الدولية، وقال: «نقوم بعمل كل ما هو ممكن على المستويين المحلي والدولي لحشد الدعم لهذه الدعوة وضمان خضوع إسرائيل للمحكمة ووقف انتهاك قرارها».