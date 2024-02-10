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شهد الطريق الزراعي السريع "القاهرة - أسوان" حادث تصادم أسفر عن مصرع شاب مجهول الهوية، عند مدخل مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، صدمته سيارة وفرت هاربة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا ، قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة يتضمن العثور على جثة لشاب ملقاة بجوار الطريق جثة هامدة ، وبها آثار حادث تصادم ، وتم نقله لمستشفى أبو قرقاص المركزي.

وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التصرف.

وقررت النيابة العامة تكليف إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة أبو قرقاص، بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وكشف هوية الجثة.

كما كلفت الطب الشرعي بالكشف علي الجثة وما بها من إصابات، وأسباب الوفاة الحقيقية ، وإعداد تقرير بذلك.