 صدمته سيارة وفرّت هاربة.. مصرع شاب في حادث بـ«زراعي المنيا» - بوابة الشروق
السبت 10 فبراير 2024 5:29 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

صدمته سيارة وفرّت هاربة.. مصرع شاب في حادث بـ«زراعي المنيا»

ماهر عبد الصبور
نشر في: السبت 10 فبراير 2024 - 4:29 ص | آخر تحديث: السبت 10 فبراير 2024 - 4:29 ص

شهد الطريق الزراعي السريع "القاهرة - أسوان" حادث تصادم أسفر عن مصرع شاب مجهول الهوية، عند مدخل مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، صدمته سيارة وفرت هاربة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا ، قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة يتضمن العثور على جثة لشاب ملقاة بجوار الطريق جثة هامدة ، وبها آثار حادث تصادم ، وتم نقله لمستشفى أبو قرقاص المركزي.

وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التصرف.

وقررت النيابة العامة تكليف إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة أبو قرقاص، بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وكشف هوية الجثة.

كما كلفت الطب الشرعي بالكشف علي الجثة وما بها من إصابات، وأسباب الوفاة الحقيقية ، وإعداد تقرير بذلك.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك