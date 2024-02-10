مع بداية العدوان الإسرائيلية على غزة، نشرت وسائل الإعلام الغربية شائعات عديدة عن المقاومة الفلسطينية، ثبت عدم صحتها لاحقًا، ومن بين هذه الشائعات، "العثور على 67 حيوانًا منويًا مختلفًا لدى أسيرة إسرائيلية"، ادعاء روجته ناشطة فرنسية في السابع من فبراير 2024، بعد الإفراج عن الأسيرة الإسرائيلية.



واعتذرت الناشطة الفرنسية، ساندرا إفراه، المعروفة بدعمها لإسرائيل، بعد أيام قليلة، عن ادعائها العثور على 67 حيوانًا منويًا لدى أسيرة أفرجت عنها حماس، وقالت عبر حسابها بمنصة (إكس)، "أتلقى بانتظام العشرات من الشهادات والمعلومات، تحت تأثير العاطفة عندما غادرت حفل التكريم، نقلت الشائعات عبر الميكروفون لقد كان خطأ، أعتذر"، وختمت تغريدتها بالقول "سنكون يقظين بشكل خاص في المستقبل".



هذه الشائعة كانت واحدة من عشرات الشائعات التي أطلقتها البروباجندا الإسرائيلية أثناء العدوان على غزة، من بينها مزاعم اغتصاب النساء، وحبس أطفال إسرائيليين في أقفاص دجاج، وقطع رؤوس الأطفال.



* مزاعم الاغتصاب



ادعت دولة الاحتلال والإدارة الأمريكية، أن المقاومة الفلسطينية اغتصبت عشرات الأسيرات الإسرائيليات في أعقاب عملية طوفان الأقصى، إلا أن الادعاء ثبت زيفه ولم يقدم الكيان الصهيوني ولا الولايات المتحدة حتى الآن أي دليل موثوق عن عمليات اغتصاب.



حتى إن وسائل الإعلام الأمريكية التي تبنت الادعاء في البداية، حذفت الادعاء لاحقًا بدعوى أنها لم تتأكد بعد من صحة المزاعم الإسرائيلية.



* قطع رؤوس الأطفال



روج الرئيس الأمريكي جو بايدن لشائعة إسرائيلية مفادها أن المقاومة الفلسطينية قطعت رأس 40 طفلًا إسرائيليا في أعقاب هجوم يوم 7 أكتوبر، وسرعان ما تراجع البيت الأبيض، وقال إن ما ذكره بايدن كان دون دليل.



مصدر هذا الادعاء، هو رائد في جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعى ديفيد بن زيون، وهذا الضابط له تاريخ من العنف، حيث اختلق الادعاء عندما قال في تصريحات لصحيفة الاندبندنت البريطانية "عندما جاءت حماس إلى هنا قطعوا رؤوس النساء، وقطعوا رؤوس الأطفال"، واعتذرت الصحيفة البريطانية لاحقًا عن نشر ادعاء بدون دليل.



* حبس الأطفال



من بين الشائعات التي روجتها آلة الدعاية الإسرائيلية في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر، هو حبس أطفال إسرائيليين داخل قفص دجاج في غزة.



وسرعان ما ثبت عدم صحة هذا الادعاء، حيث اتضح أن الفيديو قديم ويعود تاريخه إلى ما قبل 3 أيام، حيث نشره حساب اسمه "مظلوم في بلادي" على تطبيق تيك توك لشاب فلسطيني كان قد نشره قبل التصعيد.