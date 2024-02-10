وزارة الدفاع السعودية: تمرين رماح النصر يواصل مناوراته بالقطاع الشرقي

قالت وزارة الدفاع السعودية، إن تمرين "رماح النصر" يواصل مناوراته في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي من المملكة.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، اليوم السبت "تواصل المناورات بمشاركة أفرع القوات المسلحة ووزارة الحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة إلى جانب قوات 9 دول شقيقة وصديقة".

وكانت وزارة الدفاع السعودية، قد أشارت في وقت سابق إلى أن التمرين يهدف إلى تعزيز العلاقات العسكرية لأفرع القوات المسلحة ووزارة الحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة مع قوات الدول الشقيقة والصديقة، وتبادل الخبرات في مجال التخطيط والتنفيذ، ويهدف كذلك إلى توحيد وتعزيز مفهوم العمل المشترك، وتنفيذ وتقييم التكتيكات للتعامل مع التهديدات الحالية والناشئة.

وانطلقت الأحد الماضي مناورات تمرين "رماح النصر 2024" في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي في السعودية.

وأكد قائد المناورات، اللواء طيار ركن خالد الحربي، أن التمرين يصقل مهارات التنفيذ التكتيكي للقوات المشاركة، فيما يحقق أعلى درجات التناغم المطلوبة بين المشاركين، ما يسهم في توافر احترافية العمل والتعامل بينهم عبر تقييم المهام المنفذة، وتحقيق الأهداف.

يذكر أن القوات العسكرية السعودية وقوات 9 دول تشارك في مناورات تمرين "رماح النصر 2024" المقامة في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي، من 4 فبراير وحتى 18 من الشهر نفسه.