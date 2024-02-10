مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 4 آخرون في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي عند مدخل المنيا، وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفى ملوي التخصصي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن مصرع شخصين، فيما أصيب 4 آخرون، في حادث تصادم، بالطريق الصحراوي الشرقي، على الحدود الجنوبية لمحافظة المنيا، وتم انتقال الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة.



وانتقلت على الفور 7 سيارات إسعاف من محافظتي المنيا وأسيوط، وسيارة حماية مدنية وأخرى شرطة، إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية تصادم سيارتي نقل، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي القديم، قبلي كمين الحوطة، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.

وتسبب الحادث في مصرع "أدهم. ع، 30 سنة" "عمر. ف، 35 سنة"، وإصابة "حافظ. أ، 30 سنة" "مؤمن. ي، 40 سنة" "هشام.م، 34 سنة" "محمد.أ، 31 سنة".

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقى العلاج اللازم، ونقل جثتي المتوفين إلى مشرحة مستشفى ملوي تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بالتصريح بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية حسب ما ذكر تقرير مفتش صحة المركز، والتحريات الأولية للمباحث.

كما تم التحفظ على السيارتين والسائقين تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.