اللواء محمد رضا داود: السياحة فرس الرهان للمساهمة في حل أزمة النقد الأجنبي

• التركيز على الكيف أهم عوامل الوصول بالدخل السنوى إلى 30 مليار دولار عام 2028

• مشروع إنشاء مدينة رأس الحكمة سيكون له مردود إيجابى كبير على الاستثمار السياحى

قال اللواء محمد رضا داود عضو غرفة شركات السياحة ورئيس مجلس إدارة شركة لاكى تورز الحكومية إن السياحة تستطيع المساهمة بقوة فى زيادة التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية وحل مشكلة نقص الدولار وارتفاع أسعاره التى ظهرت بقوة خلال الأيام الأخيرة.

أشار إلى أن تعافى السياحة بالكامل من تبعات الأزمات الاقتصادية والسياسية والحروب خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وعودتها لطبيعتها سيساهم بشكل كبير فى تحقيق القطاع إيرادات مضاعفة بالعملات الأجنبية وهو ما يساهم بقوة فى حل المشكلة الاقتصادية الحالية.

وأضاف فى تصريحات لــ«مال وأعمال ــ الشروق» أن كل المؤشرات تشير إلى أن السياحة ستكون فرس الرهان للمساهمة بقوة فى حل مشكلة الدولار إلا أن الأوضاع العالمية وأيضا بمنطقة الشرق الأوسط حاليا تتطلب خططا وحلولا غير تقليدية لجذب السياحة إلى المقاصد المصرية المتنوعة والاعتماد على الكيف وليس الكم لزيادة الحصيلة النقدية من العملات الأجنبية للدخل القومى.

ويأمل القطاع السياحى تحقيق مستهدفات الدولة المصرية وهو الوصول إلى 30 مليون سائح يجلبون إيرادات تتجاوز 30 مليار دولار بحلول عام 2028.. وهو الأمر الذى جعل الحكومة تولى قطاع السياحة الذى يعد القاطرة الأولى للتنمية الاقتصادية فى مصر اهتماما كبيرا باعتباره أحد القطاعات الهامة القادرة على توفير العملة الصعبة وحل أهم المشاكل الاقتصادية المتثملة فى توفير فرص عمل للمواطنين وحل مشكلة الدولار.

وأشار اللواء محمد رضا داود إلى أن النجاح الذى حققته السياحة المصرية خلال عام 2023 حيث حققت رقما قياسيا فى أعداد السائحين الوافدين والذى بلغ 14.906 مليون سائح وهو أعلى معدل فى الحركة السياحية الوافدة فى تاريخ السياحة المصرية، مؤكدا أنه من أهم عوامل تحقيق هذا النجاح هو التواصل المستمر مع شركاء المهنة ومنظمى الرحلات فى الأسواق المستهدفة، وإطلاعهم أولا بأول بآخر التطورات التى يشهدها قطاع السياحة فى مصر.

وأكد عضو غرفة شركات السياحة أن قطاع السياحة قادر على المساهمة بقوة فى حل معظم المشاكل الاقتصادية ومن أهمها مشكلة توفير العملات الأجنبية وكذا حل مشكلة البطالة من خلال توفير فرص عمل للملايين من المواطنين باعتباره من أهم القطاعات الاقتصادية المساهمة فى الدخل القومى على مدار عقود عديدة.

وأضاف أن قطاع السياحة دوره الأساسى العمل على جلب السائحين من جميع الدول المصدرة للسياحة للمساهمة فى زيادة الإيرادات التى يحققها القطاع للاقتصاد القومى.. لافتا إلى أنه يجب أن يركز العاملين فى القطاع على جذب المزيد من السائحين من الدول المصدرة للسياحة المرتفعة الإنفاق مثل دول شرق وجنوب آسيا وأيضا الدول الخليجية وزيادة عمليات الترويج والتسويق فى هذه الدول والعمل على تلبية احتياجات ومتطلبات هؤلاء السائحين الوافدين من هذه الدول فى أسرع وقت ممكن وهو ما سيساهم فى زيادة الإيرادات السياحية من هذه الأسواق التى تتسم بزيادة معدل الإنفاق.

وأشار إلى أنه بالنسبة لدول الأوروبية وخاصة دول شرق أوروبا والتى تعتبر من الدول متوسطة الإنفاق فيجب التركيز على كيفية زيادة معدل إنفاق السائحين الوافدين من هذه الدول من خلال الاهتمام بجودة الخدمات المقدمة لهؤلاء السائحين خاصة أن مصر لديها جميع المنتجات الجاذبة للسائحين.. وأيضا من خلال حلول ابتكارية لزيادة معدل إنفاق سائحى أوروبا. لافتة إلى أهمية زيادة وتكثيف الترويج وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين لأن معيار الجودة هو أهم ما يبحث عنه السائحون حاليا.

وأضاف أن القطاع السياحى الحكومى والخاص يستهدف وصول عدد السياح الوافدين لمصر هذا العام إلى نحو 18 مليون سائح بزيادة نحو 3 ملايين سائح عن الأعداد التى زارت مصر خلال عام 2023.. لافتا إلى أن نهاية الصراعات بمنطقة الشرق الأوسط بشكل سريع ستجعل تحقيق هذا العدد قدرا يسيرا وذلك من خلال العمل على جذب السياح من ذوى الإنفاق المرتفع واستخدام استراتيجية الكيف وليس الكم فى جذب السياح.

ولفت إلى أن مصر تستهدف تحقيق زيادة فى الحركة السياحية الوافدة إليها خلال العام الجارى بنسب تتراوح ما بين 25 إلى 30% عن العام الماضى. وأكد أن مصر تمتلك مقومات سياحية تجعلها واحدة من أهم الدول على خريطة السياحة العالمية.. موضحا أنه إلى جانب المقومات الطبيعية التى حبا الله بها مصر من موقع متميز وجو رائع فإنها تمتلك نسبة جيدة من آثار العالم فضلا عن شواطئ تطل على البحرين المتوسط والأحمر تصلح لممارسة رياضات السباحة والغوص وكافة الانشطة البحرية.

أضاف أن مصر تمتلك أيضا صحارى تصلح لسياحة السفارى والمغامرات كما تمتلك مناطق تصلح لأنماط السياحة العلاجية والاستشفائية وذلك بالإضافة إلى بنية تحتية جيدة وعمالة سياحية مدربة.. مشددا على أن المقصد السياحى المصرى يمتلك مقومات لا تتواجد بأى دولة من دول العالم.

وأشار إلى أن مصر تستطيع أن تكون رقما رئيسيا بخارطة السياحة العالمية خلال السنوات القليلة المقبلة.. مشيدا بالمدن الجديدة التى أضافت عمقا جديدا للمدن السياحية المصرية كمشروع إنشاء مدينة العلمين الجديدة التى ستصبح خلال فترة قريبة واحدة من أهم المدن السياحية المطلة على البحر المتوسط.

وأوضح أن مشروع إنشاء مدينة رأس الحكمة سيكون له مردود إيجابى على الاستثمار بمصر بصفة عامة وعلى الاستثمار السياحى بصفة خاصة.. لافتا إلى أن الموقع المتميز لتلك المدينة سيجعلها واحدة من أهم المدن التى تحوى مشروعات صناعية وتجارية وسياحية وتكنولوجية تؤهلها لجذب كبار مستثمرى العالم بما يساعد على إحداث نهضة اقتصادية، فضلا عن أنها ستسهم فى توفير عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأشار إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية جيدة من شبكة مواصلات تضم مطارات وطرق برية وسكك حديدية ونقل بحرى، فضلا عن طاقة فندقية متميزة تؤهلها لجذب أعداد كبيرة من سياح العالم خلال السنوات القليلة المقبلة. موضحا أن مصر قادرة على جذب 1.7% من حركة السياحة العالمية بحلول عام 2028 وذلك بجذب نحو 30 مليون سائح.