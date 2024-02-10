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إيران: حرب غزة تتجه نحو حل دبلوماسي

طهران - د ب أ
نشر في: السبت 10 فبراير 2024 - 8:42 م | آخر تحديث: السبت 10 فبراير 2024 - 8:42 م

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن الحرب في غزة يمكن أن تكون أقرب إلى "حل دبلوماسي"، وذلك أثناء مناقشته للإفراج المحتمل عن الرهائن الإسرائيليين الذين احتجزتهم حركة حماس خلال اجتماع مع قادة فصائل المقاومة الفلسطينية.

وفي تصريحات لم تذكر تفاصيل أو كلمة عن التوقيت، قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، نقلا عن عبد اللهيان، إن "التطورات في غزة تتجه نحو حل دبلوماسي"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وتحدث أمير عبداللهيان خلال زيارة إلى بيروت، حيث التقى بمسئولين كبار من حماس والجهاد الإسلامي، وهي جماعة مسلحة وحليفة لحماس، التي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية.

وأكد الوزير "أهمية تبادل الأسرى" و"تبني موقف موحد من قبل الجماعات الفلسطينية" لإنهاء الصراع، الذي دخل الآن شهره الخامس، وفقا للبيان.

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