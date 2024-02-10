الشرطة اليونانية تعثر على متفجرات لدى القوات الخاصة لخفر السواحل

عثرت الشرطة اليونانية على متفجرات لدى عناصر من جماعة "القوات الخاصة لخفر السواحل"، بعد مداهمة منازلهم وألقت القبض على زعيم سابق لجماعة إرهابية فوضوية، كجزء من نفس العملية.



وكانت العملية تستهدف الجريمة المنظمة وليس النشاط الإرهابي، حسب صحيفة "كاثيمريني" اليونانية، اليوم السبت.



وأشارت الصحيفة، إلى العثور خلال المداهمة على متفجرات ورصاصات وقنابل يدوية.



وتم اعتقال العضو السابق في جماعة "مؤامرة خلايا النار" الإرهابية.



وكان الشخص المعتقل، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، قد قضى بالفعل عقوبة بالسجن، بسبب نشاط إرهابي.