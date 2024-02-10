ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر جزءا نائيا من الجزيرة الكبرى في هاواي يوم الجمعة.

وقال مركز التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادئ التابع للهيئة الوطنية الأمريكية للأرصاد الجوية إنه من غير المتوقع حدوث تسونامي.

وتسبب الزلزال الذي وقع الساعة 10:06 بالتوقيت المحلي (2006 بتوقيت جرينتش) في اهتزاز قوى للغاية بالقرب من مركز الزلزال، حسبما حدد مقياس ميركالي المعدل، الذي يصف شدة ما تحدثه الزلازل من تأثيرات مختلفة.

ويمكن أن يسبب الاهتزاز «القوي للغاية»، أضرارا كبيرة للمباني سيئة البناء.

كما شهدت بلدة باهالا، جنوب الجزيرة الكبرى، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 1900 نسمة، وتقع على بعد نحو ميل من مركز الزلزال أيضا هزة «قوية للغاية».