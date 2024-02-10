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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم السبت، مقطع فيديو يرصد فرحة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لحظة إعلان تتويج المنتخب القطري «العنابي» بطلًا لكأس آسيا.

وفاز المنتخب القطري بلقب كأس آسيا 2023، بعد تفوقه على نظيره الأردني بثلاثة أهداف لواحد، في المباراة النهائية التي أقيمت على أرض إستاد لوسيل، مساء السبت.

وتقدم منتخب «العنابي» بالنتيجة أولاً عن طريق أكرم عفيف عند الدقيقة 22، من علامة الجزاء، ثمّ عادل يزن النعيمات لمنتخب «النشامى» في الدقيقة 67 بتسديدة من داخل الصندوق، قبل أن يضيف عفيف الهدفين الثاني والثالث.

وحقق المنتخب القطري اللقب القاري للمرة الثانية على التوالي، إذ سبق وأن توج بالبطولة في النسخة الماضية، عام 2019.

فيما خاض المنتخب الأردني نهائي بطولة القارة الصفراء للمرة الأولى على مر تاريخه، إذ لم يسبق وأن وصل للمشهد الختامي.