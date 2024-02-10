إعدام سعودي تستر على إرهابي قتل عسكريا

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، حكم الإعدام الصادر في حق أحد السعوديين بعد أن أدين بالتستر على إرهابي قتل عسكريا، في منطقة مكة المكرمة.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان لها اليوم السبت، "إن سعودي الجنسية، أقدم على ارتكاب جريمة خطرة مهددة للأمن الوطني من خلال تستره على أحد الإرهابيين، والتواصل معه والاجتماع به مع علمه بمخططاته الإجرامية، إلى أن نفذ الإرهابي عمله الذي نتج عنه مقتل أحد منسوبي الجهات العسكرية، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحُكم بقتله".

وبهذا الإعدام يرتفع عدد الذين تم إعدامهم منذ بداية العام الحالي، إلى عشرة أشخاص.

وكانت السلطات السعودية قد نفذت العام الماضي 121 عملية إعدام بحق أشخاص، بينما نفذت 147 عملية إعدام في 2022، أي أكثر من ضعف إجمالي العام 2021 البالغ 69.

وعقوبة الإعدام في السعودية هي عقوبة مستمدة من الشريعة الإسلامية التي يحكم بها القضاء في المملكة، وتُنفذ في حالات معينة مثل جرائم القتل، وبعض الجرائم الكبرى مثل الإتجار بالمخدرات وتهريبها.

ويكون الإعدام في السعودية إما قطع الرأس بالسيف أو رمياً بالرصاص، وعادةً ما يُنفذ الإعدام في المملكة علناً أمام جماهير الناس في ساحات مُخصصّة لذلك وغالباً ما تكون وسط المُدن، لأن أحد أهداف هذه العقوبة في الشريعة الإسلامية هي الردع.