أمريكا تطالب إسرائيل بتقديم ضمانات مكتوبة تخص استخدام الأسلحة الأمريكية

أكد البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة أطلعت إسرائيل على مذكرة جديدة تتعلق بالأمن القومي الأمريكي تذكر الدول التي تتلقى أسلحة من واشنطن بالالتزام بالقانون الدولي.

والمذكرة عبارة عن بيان لسياسة الإدارة وتم إرسالها يوم الخميس من البيت الأبيض إلى كبار المسئولين عن الأمن القومي في مجلس الوزراء لضمان تنفيذ أهدافها.

ولا تفرض المذكرة شروطا جديدة على كيفية استخدام المعدات العسكرية الأمريكية، لكنها تتطلب من إدارة بايدن إرسال تقرير إلى الكونجرس سنويا حول ما إذا كانت الدول تستوفي المتطلبات.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير - في مؤتمر صحفي، أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت - "أبلغنا الإسرائيليين بشأن مذكرة الأمن القومي، وأعربوا لنا عن نيتهم تقديم ضمانات مكتوبة بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية.. مضيفة "لقد أكدوا مجددا استعدادهم لتقديم هذا النوع من الضمانات".

كما أوضحت كارين جان بيير، أن مذكرة الأمن القومي لا تفرض معايير جديدة على المساعدات العسكرية للدول الأجنبية.

وأضافت جان بيير: "نحن لا نفرض معايير جديدة للمساعدات العسكرية لكننا نوضح علنا المعايير القائمة بموجب القانون الدولي بما في ذلك قانون النزاعات المسلحة".

ويذكّر أحد أقسام المذكرة متلقي المساعدات العسكرية الأمريكية بضرورة "احترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي وتقليل مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين".

ومنذ السابع من أكتوبر، استشهد ما يقرب من 28 ألف شخص جرء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية.

وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار لإسرائيل، حيث انتقد الديمقراطيون اليساريون والجماعات الأمريكية العربية دعم إدارة بايدن القوي لإسرائيل قائلين إنه يوفر لها إحساسا بالإفلات من العقاب.

ويواجه الرئيس جو بايدن انتقادات في الداخل من جماعات أمريكية عربية تقول إنه ينبغي أن يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في الصراع في غزة.