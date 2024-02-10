الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة الخضر جنوب بيت لحم

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة في الخضر، وتمركزت في منطقتي التل ومحيط المدارس.