وفاق سطيف الجزائري يعين التونسي عمار السويح مدربا جديدا

أعلن نادي وفاق سطيف المنافس بدوري المحترفين الجزائري، مساء اليوم السبت، تعيين التونسي عمار السويح، مديرا فنيا جديدا خلفا للفرنسي فرانك دوما.

وقال وفاق سطيف في بيان له، إن حافظ قيطوني، سيكون المدرب المساعد الأول للسويح، على أن يتم تعيين مدرب مساعد ثان لاحقا، لافتا إلى أن منصب مدرب اللياقة تم إسنداه إلى أرزقي بوخلف.

كما جرى تعيين الدراجي بن جاب الله، مديرا رياضيا جديدا خلفا لضياء الدين بولحجيلات، الذي كلف بمهام أخرى، شانه شأن عبد الحميد لعروسي، مدرب اللياقة السابق.

وكشف وفاق سطيف أن الجهاز الفني الجديد سيشرع في عمله بداية الأسبوع، مؤكدا سعيه جاهدا لضمان الظروف المناسبة لبلوغ الأهداف المسطرة خلال الموسم الرياضي الحالي.

يذكر أن وفاق سطيف يحتل المركز الرابع على جدول ترتيب الدوري الجزائري برصيد 27 نقطة، متخلفا بفارق الأهداف عن النادي الرياضي القسنطيني.