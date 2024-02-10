تجديد حبس المتهم بسرقة الأبواب الحديدية في منطقة المنيرة الغربية

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة تجديد حبس حلواني 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة الأبواب الحديدية بمنطقة المنيرة الغربية، وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

كانت معلومات قد وردت إلى المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام حلوانى "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب وقائع "سرقة الأبواب الحديدية" والاتجار فيها متخذا من دائرة القسم وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب 7 وقائع وأرشد عن المسروقات لدى عميله سيئ النية عامل خردة "له معلومات جنائية" أمكن ضبطه والمسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.