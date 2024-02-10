دول الاتحاد الأوروبي تتفق على قواعد جديدة بشأن الديون

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اتفق مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على إدخال تعديلات على قواعد الديون في الاتحاد، وفقا للرئاسة البلجيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وتستهدف التعديلات، تحسين دراسة الوضع المالي الفردي لكل دولة في الاتحاد الأوروبي والسماح للدول الأعضاء المثقلة بالديون بمزيد من المرونة لخفض الدين والعجز في الميزانية.

وفي الوقت نفسه، تشمل التعديلات وضع حد أدنى من المتطلبات لخفض نسب الدين للدول المثقلة بالديون.

وعلى الرغم من توصل وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق في نهاية العام الماضي، لا يزال يتعين عليهم التفاوض بشأنه مع البرلمان الأوروبي.