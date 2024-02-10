 دول الاتحاد الأوروبي تتفق على قواعد جديدة بشأن الديون - بوابة الشروق
السبت 10 فبراير 2024 5:31 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

دول الاتحاد الأوروبي تتفق على قواعد جديدة بشأن الديون

د ب أ
نشر في: السبت 10 فبراير 2024 - 4:57 ص | آخر تحديث: السبت 10 فبراير 2024 - 4:57 ص

اتفق مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على إدخال تعديلات على قواعد الديون في الاتحاد، وفقا للرئاسة البلجيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وتستهدف التعديلات، تحسين دراسة الوضع المالي الفردي لكل دولة في الاتحاد الأوروبي والسماح للدول الأعضاء المثقلة بالديون بمزيد من المرونة لخفض الدين والعجز في الميزانية.

وفي الوقت نفسه، تشمل التعديلات وضع حد أدنى من المتطلبات لخفض نسب الدين للدول المثقلة بالديون.

وعلى الرغم من توصل وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق في نهاية العام الماضي، لا يزال يتعين عليهم التفاوض بشأنه مع البرلمان الأوروبي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك